В Первоуральске пожарные тушили магазин «Пятерочка» более шести часов
8 марта в 00:50 в Первоуральске вспыхнул пожар, горело здание магазина «Пятерочка» на улице Ильича. Пожарным удалось локализовать пламя только в 05:21.
Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на здание ветеринарной клиники, находящееся рядом, и складские помещения, таким образом, площадь горения увеличилась до 1 800 квадратных метров. За складами многие автовладельцы оставляли свои машины. Сторожа обзвонили людей, чтобы они забрали автомобили.
На место происшествия прибыли 63 огнеборца и 19 единиц спецтехники. Спасатели развернули штаб пожаротушения. Была задействована автолестница. Из-за высокой температуры крыша здания обрушилась, поэтому пожарным пришлось тушить снаружи.
К месту происшествия из Екатеринбурга прибыла инженерно-химическая лаборатория, которая используется для мониторинга состояния воздуха в зоне пожара. Превышения ПДК вредных примесей выявлено не было.
По информации пресс-службы ГУ МЧС Свердловской области, в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.