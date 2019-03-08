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В Первоуральске пожарные тушили магазин «Пятерочка» более шести часов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Первоуральске пожарные тушили магазин «Пятерочка» более шести часов

Сегодня, 10:26ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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