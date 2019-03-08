В Первоуральске пожарные тушили магазин «Пятерочка» более шести часов

Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на здание ветеринарной клиники, находящееся рядом, и складские помещения, таким образом, площадь горения увеличилась до 1 800 квадратных метров. За складами многие автовладельцы оставляли свои машины. Сторожа обзвонили людей, чтобы они забрали автомобили.

На место происшествия прибыли 63 огнеборца и 19 единиц спецтехники. Спасатели развернули штаб пожаротушения. Была задействована автолестница. Из-за высокой температуры крыша здания обрушилась, поэтому пожарным пришлось тушить снаружи.

К месту происшествия из Екатеринбурга прибыла инженерно-химическая лаборатория, которая используется для мониторинга состояния воздуха в зоне пожара. Превышения ПДК вредных примесей выявлено не было.