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Женщина оказалась зажата в авто после ДТП в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина оказалась зажата в авто после ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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