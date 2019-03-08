Женщина оказалась зажата в авто после ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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8 марта в 10.00 на ул. Максима Горького в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей ВАЗ-210540 и Volvo. В результате ДТП в одном из автомобилей оказалась зажата женщина.
На место инцидента выезжала бригада спасателей, которые с помощью специнструмента произвели деблокировку потерпевшей, сообщает МЧС по Свердловской области.
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