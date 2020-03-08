В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на Старой Сортировке 8 марта из окна выпала молодая женщина, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, женщине около 25 лет. На месте происшествия работала полиция. В СК сообщили, что смерть девушки не носит криминальный характер.
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