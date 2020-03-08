В Екатеринбурге умерла мама убитого 21-летнего парня

Напомним, молодой человек решил отпраздновать 23 февраля в компании друзей. Однако застолье закончилось ссорой. Николаю было нанесено 20 ударов ножом. В содеянном сознался друг убитого. Он поджог квартиру и сбежал, но на следующий день пришел в полицию.