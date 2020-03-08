В Екатеринбурге умерла мама убитого 21-летнего парня
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге 8 марта скончалась мать 21-летнего Николая Некрасова, убитого 23 февраля, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сестра убитого парня рассказала, что женщина не выдержала переживаний из-за смерти сына.
Напомним, молодой человек решил отпраздновать 23 февраля в компании друзей. Однако застолье закончилось ссорой. Николаю было нанесено 20 ударов ножом. В содеянном сознался друг убитого. Он поджог квартиру и сбежал, но на следующий день пришел в полицию.
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