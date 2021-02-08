2,8 миллиона рублей перевела на «безопасный счет» жительница Екатеринбурга

2,8 миллиона рублей перевела на «безопасный счет» жительница Екатеринбурга

Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
2,8 миллиона рублей взяла в кредит жительница Екатеринбурга и перевела по просьбе мошенников на «безопасный счет». Они «разводили» женщину несколько дней.

По телефону мошенники убедили жительницу столицы Урала, что у нее пытаются украсть со счета денежные средства. Ей звонили несколько дней и просили сообщить коды из СМС и персональные данные, представившись «сотрудниками службы безопасности банка». Выполняя инструкции женщина за несколько дней лишилась одного миллиона рублей.

Спустя несколько дней мошенники вновь позвонили даме и попросили «помочь в поимке преступников». По просьбе злоумышленников она оформила несколько кредитов и кредитную карту. Ей объяснили, что займы «не настоящие» и возвращать их не придется. В общей сложности свердловчанка перевела на «безопасные счета» 2,8 миллиона рублей.

По данному факту правоохранители завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, 4 марта сообщалось, как старушка из Екатеринбурга может лишиться трехкомнатной квартиры в центре из-за кредита на похороны сына.

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Екатеринбург
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