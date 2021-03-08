3 млн требуют клиенты от закрывшегося фитнес-клуба в Екатеринбурге

3 миллиона рублей 133 клиентам задолжал клуб «Сити Фитнес» в Екатеринбурге. Еще 30 миллионов рублей неоплаченных обязательств он имеет по арендной плате. Экс-посетители обратились в суд.

Тренажерный клуб закрылся в августе 2020 года. Владелец здания выиграл суд за долги по арендной плате в размере 30 миллионов рублей. В результате 133 клиента остались без оплаченных тренировок. Жители столицы Урала обратились в суд с требованием взыскать в их пользу три миллиона рублей. Владелец помещения, депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Гаранин, рассказал, что по его мнению пострадавших клиентов от закрытия клуба может быть и больше. Он отметил, что общество по защите прав потребителей оказывает им помощь, пишет E1. Владелица «Сити Фитнес» отметила, что арендодатель требовал полной оплаты в период пандемии и не пошел на уступки. Предприниматели-владельцы других подобных заведений города написали письмо бизнесмену, с просьбой пойти на встречу фитнес-клубу. Напомним, 15 декабря 2020 года сообщалось, как «Сбербанк» потребовал от владельца кафе «Подсолнухи» Андрея Семенова вернуть один миллион кредита, которые ему выдали на льготных «ковидных» условиях. В банке считают, что бизнесмен нарушил условия контракта. Семенов сообщил, что он получил льготный кредит на условиях сохранения 80% численности работников на 1 июня. Это прописано в договоре со Сбербанком. Уральский бизнесмен пожаловался на требование банка вернуть «ковидный» кредит

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter