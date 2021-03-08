Феминистка устроила одиночный пикет у здания мэрии Екатеринбурга

Феминистка вышла с плакатами на одиночный пикет у памятника Ленину, напротив здания администрации Екатеринбурга. Полицейские проверили у нее документы и пообещали охранять до конца проведения акции.

Фем-активистка из столицы Урала Анастасия Девятьярова вышла с плакатами на площадь 1905 года. В Министерстве общественной безопасности сообщили, что акция не согласована. К женщине подошли полицейские и попросили предъявить документы. После проверки, стражи порядка пообещали охранять митингующую, пишут «Вечерние ведомости». Напомним, суд Екатеринбурга оштрафовал старушку из-за одиночного пикета. Штраф 79-летней пенсионерке назначил суд Чкаловского района. Её наказали за нарушение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Пожилая женщина вышла на одиночную акцию с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального 6 февраля. «Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета

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