«Изнасилую и убью»: в Екатеринбурге парень придушил свою девушку и пытался сжечь

Происшествие случилось 28 февраля на улице Шефская, 25. Соседи вызвали пожарных из-за запаха дыма. Приехавшие спасатели обнаружили в квартире раздетую и избитую девушку.
Молодой человек позвонил подруге и маме девушки и сообщил, что убил возлюбленную. Подруга первой после пожарных прибыла на место происшествия.
Её лицо было как воздушный шар. Не разобрать где нос, где рот. Он избил её и начал душить. При этом говорил: «Можешь орать, сначала я тебя изнасилую, а потом убью», рассказала E1 подруга потерпевшей.
Затем мужчина бросил на пол электрическую плиту, чтобы разжечь пожар и скрыть следы преступления. Подозреваемый был задержан в квартире у своей матери. После совершения преступления он направился к родственнице, чтобы помыться.
Пострадавшая была госпитализирована в челюстно-лицевое отделение, затем её перевели в нейрохирургию.
Подруга пострадавшей рассказала, что молодой человек уже сидел за наркотики и вышел в конце лета 2020 года. С будущей жертвой он начал встречаться в декабре.
Мужчине 1995 года рождения было предъявлено обвинение в преступлении по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Сообщается, что подозреваемый работал грузчиком неофициально.
В ходе допроса обвиняемый сознался в совершенном преступлении. В настоящее время следователи продолжают проводить мероприятия, необходимые для расследования. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
Мужчина также рассказал правоохранителям, что поводом для его поступка стало заявление девушки в ходе совместного распития алкоголя о том, что мужчина начал принимать наркотики.
СКР обратился в суд с требованием избрания меры пресечения подозреваемому в виде ареста.