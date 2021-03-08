«Изнасилую и убью»: в Екатеринбурге парень придушил свою девушку и пытался сжечь

Рецидивист избил свою девушку в съемной квартире в Екатеринбурге. Затем он придушил её и попытался сжечь. Затем он направился домой, чтобы принять ванну. Поводом стало обвинение в употреблении наркотиков. Пострадавшая госпитализирована, а подозреваемый задержан.

Происшествие случилось 28 февраля на улице Шефская, 25. Соседи вызвали пожарных из-за запаха дыма. Приехавшие спасатели обнаружили в квартире раздетую и избитую девушку. Молодой человек позвонил подруге и маме девушки и сообщил, что убил возлюбленную. Подруга первой после пожарных прибыла на место происшествия. Её лицо было как воздушный шар. Не разобрать где нос, где рот. Он избил её и начал душить. При этом говорил: «Можешь орать, сначала я тебя изнасилую, а потом убью», рассказала E1 подруга потерпевшей. Затем мужчина бросил на пол электрическую плиту, чтобы разжечь пожар и скрыть следы преступления. Подозреваемый был задержан в квартире у своей матери. После совершения преступления он направился к родственнице, чтобы помыться. Пострадавшая была госпитализирована в челюстно-лицевое отделение, затем её перевели в нейрохирургию. Подруга пострадавшей рассказала, что молодой человек уже сидел за наркотики и вышел в конце лета 2020 года. С будущей жертвой он начал встречаться в декабре. Мужчине 1995 года рождения было предъявлено обвинение в преступлении по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Сообщается, что подозреваемый работал грузчиком неофициально. В ходе допроса обвиняемый сознался в совершенном преступлении. В настоящее время следователи продолжают проводить мероприятия, необходимые для расследования. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Мужчина также рассказал правоохранителям, что поводом для его поступка стало заявление девушки в ходе совместного распития алкоголя о том, что мужчина начал принимать наркотики. СКР обратился в суд с требованием избрания меры пресечения подозреваемому в виде ареста.

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