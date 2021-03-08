Пожар в бане произошел накануне 8 марта в садах под Нижним Тагилом

Пожар в бане произошел накануне 8 марта в садах под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Вечером 7 марта в бане садового участка на станции Садоводы произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 22.41. На площади 98 квадратных метров горела крыши бани.

Для борьбы с огнем к месту происшествия были направлены 17 сотрудников МЧС и четыре пожарных автомобиля.

Открытое горение было ликвидировано к 23.38. До 01.13 спасатели проводили проливку и разбор сгоревших конструкций. Из-за пожара сгорела крыша бани. Кроме того, были повреждены стены и межэтажное перекрытие.

Напомним, 6 марта в Екатеринбурге 23 человека были эвакуированы из-за пожара в квартире многоэтажного дома. В числе спасенных попала девочка-инвалид. Две женщины пострадали.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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