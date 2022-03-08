«Газель» в Свердловской области влетела в конвойный автомобиль с арестантами

«Газель» в Свердловской области влетела в конвойный автомобиль с арестантами
«Газель» в Свердловской области влетела в конвойный автомобиль с арестантами
Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: 1MI

Автомобиль с арестантами на Урале не доехал до СИЗО из-за ДТП с «Газелью»

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов грузовая «Газель» столкнулась с конвойным автомобилем. В результате удара пострадал сотрудник полиции.

Двух мужчин после суда поместили в автозак и отправили в следственный изолятор. Оба они подозреваются в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Во время движения произошла дорожная авария. Автозак протаранила грузовая «Газель». От удара пострадал прапорщик полиции, но госпитализация ему не потребовалась.

Водитель грузовика оказался трезвым. Причиной дорожной аварии стало несоблюдение дистанции. За это мужчину привлекли к штрафу, составив административный протокол. А сидевших в конвойном автомобиле отправили в СИЗО на другой такой же машине, сообщили в областном управлении МВД.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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