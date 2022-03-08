«Газель» в Свердловской области влетела в конвойный автомобиль с арестантами

Двух мужчин после суда поместили в автозак и отправили в следственный изолятор. Оба они подозреваются в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Во время движения произошла дорожная авария. Автозак протаранила грузовая «Газель». От удара пострадал прапорщик полиции, но госпитализация ему не потребовалась.
Водитель грузовика оказался трезвым. Причиной дорожной аварии стало несоблюдение дистанции. За это мужчину привлекли к штрафу, составив административный протокол. А сидевших в конвойном автомобиле отправили в СИЗО на другой такой же машине, сообщили в областном управлении МВД.