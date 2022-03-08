«Газель» в Свердловской области влетела в конвойный автомобиль с арестантами

Водитель грузовика оказался трезвым. Причиной дорожной аварии стало несоблюдение дистанции. За это мужчину привлекли к штрафу, составив административный протокол. А сидевших в конвойном автомобиле отправили в СИЗО на другой такой же машине, сообщили в областном управлении МВД.