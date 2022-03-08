Неизвестные от имени Центробанка предлагают екатеринбуржцам заблокировать счета

Екатеринбуржцы массово получают угрозы от имени Центробанка

Жители свердловской столицы получают телефонные звонки от неизвестных. Представляясь сотрудниками отделений Центрального банка России, они сообщают им о якобы начавшейся блокировке карт Visa и Mastercard. И предлагают немедленно снимать со счетов сбережения.

По словам «доброжелателей», в противном случае денежные средства перестанут быть доступными. Однако миф об этом развенчивается официально. Сразу семь российских банков отключили от SWIFT По сообщению пресс-службы финансовой организации в Telegram, отключение российских банков от международных систем переводов на возможности обналичивания карт никак не сказалось. Даже после блокировки доступа к SWIFT. Средства на счетах для клиентов и сейчас остаются доступными. Однако воспользоваться именно Visa и Mastercard за границей не получится. Напомним, Visa и Mastercard не так давно остановили обслуживание россиян. Поэтому, чтобы не остаться без денег за границей, желательно брать с собой наличные или пользоваться услугами банков, не попавших под санкции. Ограничительные меры в отношении России страны запада ввели из-за военной спецоперации на Украине.

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