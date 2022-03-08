Неизвестные от имени Центробанка предлагают екатеринбуржцам заблокировать счета

Неизвестные от имени Центробанка предлагают екатеринбуржцам заблокировать счета
Неизвестные от имени Центробанка предлагают екатеринбуржцам заблокировать счета
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: pixabay.com

Екатеринбуржцы массово получают угрозы от имени Центробанка

Жители свердловской столицы получают телефонные звонки от неизвестных. Представляясь сотрудниками отделений Центрального банка России, они сообщают им о якобы начавшейся блокировке карт Visa и Mastercard. И предлагают немедленно снимать со счетов сбережения.

По словам «доброжелателей», в противном случае денежные средства перестанут быть доступными. Однако миф об этом развенчивается официально.

По сообщению пресс-службы финансовой организации в Telegram, отключение российских банков от международных систем переводов на возможности обналичивания карт никак не сказалось. Даже после блокировки доступа к SWIFT. Средства на счетах для клиентов и сейчас остаются доступными. Однако воспользоваться именно Visa и Mastercard за границей не получится.

Напомним, Visa и Mastercard не так давно остановили обслуживание россиян. Поэтому, чтобы не остаться без денег за границей, желательно брать с собой наличные или пользоваться услугами банков, не попавших под санкции. Ограничительные меры в отношении России страны запада ввели из-за военной спецоперации на Украине.

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Екатеринбург
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