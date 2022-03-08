Шахтер погиб под завалами на рабочем месте в свердловском поселке

Шахтер погиб под завалами на рабочем месте в свердловском поселке
Шахтер погиб под завалами на рабочем месте в свердловском поселке
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Шахтер погиб при обвале горных пород в поселке Воронцовка под Краснотурьинском.

Трагедия произошла вечером 7 марта на шахте «Северопесчанская», на шахтера обвалился пласт размером 1,5×2 метра. Погибший работал вахтовым методом, родом мужчина 1978 года рождения был из Челябинска, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте работали представители МВД и следственного комитета. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Также назначена судмедэкспертиза тела погибшего мужчины, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По факту трагедии проверку требований безопасности на производстве инициировала и прокуратура Краснотурьинска.

Напомним, в ноябре 2021 года на Кузбассе на шахте «Листвяжная» произошел взрыв. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Владелец шахты был задержан, сами работники сообщили, что руководство заставляло их работать в условиях повышенного метана.

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