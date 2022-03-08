Шахтер погиб под завалами на рабочем месте в свердловском поселке

Напомним, в ноябре 2021 года на Кузбассе на шахте «Листвяжная» произошел взрыв. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Владелец шахты был задержан, сами работники сообщили, что руководство заставляло их работать в условиях повышенного метана.