Создана комиссия по расследованию гибели шахтера в свердловском поселке

За шахту, где 7 марта завалило рабочего, отвечает АО «Богословское рудоуправление». Для расследования причин и обстоятельств гибели шахтера там создана и действует специальная комиссия. Сотрудникам правоохранительных и надзорных органов уже открыт доступ ко всей документации. Также они опрашивают работников, которые были на шахте в тот день, сообщает пресс-служба компании.