Создана комиссия по расследованию гибели шахтера в свердловском поселке

За шахту, где 7 марта завалило рабочего, отвечает АО «Богословское рудоуправление». Для расследования причин и обстоятельств гибели шахтера там создана и действует специальная комиссия. Сотрудникам правоохранительных и надзорных органов уже открыт доступ ко всей документации. Также они опрашивают работников, которые были на шахте в тот день, сообщает пресс-служба компании.
По данным регионального СК, место происшествия осмотрено. В рамках проводимой проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. А что касается изъятых документов, то сейчас изучается инструктаж по технике безопасности и иные.
Напомним, мужчине было 45 лет, он работал в шахте по договору подряда. Обрушение горной породы произошло незадолго до шести вечера 7 марта. Спасти мужчину не смогли. Травмы оказались смертельными.