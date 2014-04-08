Полиция Нижнего Тагила разыскивает человека: он незаконно приобретал и хранил наркотики (ФОТО)
8 апреля 2014, 17:15Происшествия
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает человека, который обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возможно, сейчас он находится в нашем городе.
Отделом уголовного розыска отдела полиции № 19 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Исраилов Джейхун Магомед оглы, 20.05.1971 года рождения.
Сейчас разыскиваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При наличии какой-либо информации о человеке, просьба сообщить по телефонам: 8(3435) 97-69-32, 8(3435) 97-69-42.
Фотография предоставлена пресс-службой МВД
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