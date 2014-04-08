Полиция Нижнего Тагила разыскивает человека: он незаконно приобретал и хранил наркотики (ФОТО)

Отделом уголовного розыска отдела полиции № 19 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Исраилов Джейхун Магомед оглы , 20.05.1971 года рождения.

Сейчас разыскиваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При наличии какой-либо информации о человеке, просьба сообщить по телефонам: 8(3435) 97-69-32, 8(3435) 97-69-42.