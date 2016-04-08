Не дал денег, чтоб «догнаться»: в Нижней Туре полицейские задержали пьяную компанию, которая жестоко избила мужчину

Ранним утром 5 апреля из нижнетуринской больницы поступил звонок в дежурную часть. Бригада скорой помощи доставила в медучреждение неизвестного мужчину с телесными повреждениями. У пострадавшего, которого медики нашли в местном парке, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, слепое огнестрельное ранение левого глаза, перелом носа, множественные ушибы головы и тела.

На место происшествия выехали полицейские. Удалось установить личность потерпевшего. Им оказался 46-летний местный житель.

Выяснилось, что за несколько часов до нападения в местном кафе двое молодых людей употребляли спиртные напитки. Деньги закончились, но компания не желала прекращать застолье. Парни попросили мужчину, сидящего за соседним столиком, дать денег на «добавку». Тот им отказал и покинул заведение.

Пьяные посетители кафе вышли следом. На улице они догнали свою жертву, жестоко избили и выстрелили в упор из пневматики. Кроме того, нападавшие забрали сотовый телефон и 5000 рублей.

Злоумышленников в тот же день задержали и доставили в отдел полиции. У одного из них были с собой и пистолет, и похищенные деньги с телефоном.

22-летний житель Нижней Туры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, его 19-летний сообщник находится под подпиской о невыезде.

За разбой с применением оружия молодым людям грозит до 10-ти лет тюрьмы.