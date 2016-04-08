Пропавшая 15-летняя тагильчанка сама пришла домой

Искали девушку несколько дней. Сотрудники полиции пытались дозвониться до «потеряшки» по сотовому телефону, но та настойчиво игнорировала все входящие вызовы.

Накануне вечером Лина вернулась домой. Правоохранителям она призналась, что уехала со своим знакомым в Екатеринбург. Там девушка и провела эти два дня. Сотрудники полиции выясняют причины исчезновения тагильчанки и данные о её знакомом.

А история с пропажей несовершеннолетней в Екатеринбурге имеет печальный конец. Несколько месяцев полицейские и общественники разыскивали пропавшую 10-летнюю девочку. 4 апреля её тело нашли у гаражей рядом с железнодорожным вокзалом. Предположительно, девочка замерзла от холода.