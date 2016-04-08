В Нижнем Тагиле часть балкона обрушилась на тротуар проспекта Мира (ФОТО)

Инцидент произошел на перекрестке проспектов Ленина и Мира, в здании, где раньше располагался «Алкомаркет». Непогода привела к тому, что от балкона отделились и упали на мостовую несколько достаточно крупных кусков бетона и штукатурки.

Журналист редакции TagilCity.ru обратился в управляющую компанию, обслуживающую дом, чтобы узнать, что было сделано, чтобы обеспечить безопасность людей и устранить опасность в будущем:

Мы огородили опасный участок. В этом году дом встает на капитальный ремонт. К разрушению балкона привели погодные условия. У людей балкон не застеклённый, вода там скапливается. Мы сбивали остатки штукатурного слоя на этом балконе, чтобы дальше не произошло обрушение. Все опасные зоны огорожены. Ждем мая месяца, когда подрядчики приступят к капитальному ремонту фасада ответил заместитель директора компании Андрей Ерошенко.

До окончания ремонта часть тротуара, видимо, так и будет закрыта для жителей Нижнего Тагила.