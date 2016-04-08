В Нижнем Тагиле сгорела частная баня в Верхней Черемшанке и балкон в поселке Северный
Два пожара произошли вчера на окраинах Нижнего Тагила. Сначала загорелась баня в Верхней Черемшанке, а затем в поселке Северный на улице Щорса вспыхнули вещи на балконе жилого дома.
О подробностях произошедшего рассказали в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила:
В 10:23 пришло сообщение о горящей на улице Кленовая частной бане. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Скорее всего, причиной пожара стало замыкание проводки. Точную причину установят дознаватели рассказали журналисту TagilCity.ru.
Второй пожар произошел в поселке Северный десять часов спустя, уже вечером. В 20:15 пожарным сообщили о загоревшихся на балконе пятиэтажного дома вещах:
Горели домашние вещи на балконе 3-го этажа. Огонь охватил 2 квадратных метра. Предполагаемая причина — поджог. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности.
Этот случай не может не напомнить недавний пожар на Вагонке, где, как предполагают, из-за брошенного окурка загорелся балкон, после чего огонь перекинулся на квартиру.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru