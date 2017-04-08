Четыре автомобиля сгорели на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле
8 апреля 2017, 13:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле ранним утром 8 апреля произошел пожар на ул. Космонавтов – сгорели четыре автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает «Областная газета», сначала загорелось авто марки «Мерседес». Позже огонь перекинулся на другие машины, которые были припаркованы поблизости. От огня пострадали: «Ауди», «Лифан», «Шкода Фабиа».
В тушении пожара принимали участие два пожарных расчета. Причину инцидента предстоит установить правоохранителям.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей