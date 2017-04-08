Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме: власти Швеции предполагают теракт (ФОТО)
8 апреля 2017, 09:45Происшествия
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В Стокгольме 7 апреля грузовик въехал в толпу людей. Власти Швеции заявили, что, вероятно, это был теракт.
По предварительным данным, пострадали пять человек, еще трое погибли. На место инцидента выехали правоохранители. Территорию оцепили, закрыто метро, город в панике.
Водителю грузовика удалось скрыться с места ЧП. Автомобиль ранее был угнан, пишет «РИА Новости».
Соболезнования главе Швеции выразили главы других государств, в том числе и Владимир Путин. Он направил в Стокгольм телеграмму.
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Фото: «Интерфакс»
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