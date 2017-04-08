Пьяный житель Кировграда выбросил из окна четвертого этажа немецкую овчарку

Очевидцем жестокого поступка стала местная жительница. Она видела, как мужчина выкинул собаку из окна. Животное с открытыми переломами скрылось в соседнем дворе.

Как сообщает OANews, овчарку подобрали волонтеры, которые доставили ее в ветклинику, где животному оказали медицинскую помощь.

Местные жители рассказали, что в злополучной квартире происходило распитие алкоголя. Предположительно, собаку выкинули потому, что она украла со стола закуску.