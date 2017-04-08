Пьяный житель Кировграда выбросил из окна четвертого этажа немецкую овчарку
8 апреля 2017, 09:00Происшествия
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В Кировграде хозяин выбросил из окна четвертого этажа собаку породы немецкая овчарка. Животное получило перелом всех лап.
Очевидцем жестокого поступка стала местная жительница. Она видела, как мужчина выкинул собаку из окна. Животное с открытыми переломами скрылось в соседнем дворе.
Как сообщает OANews, овчарку подобрали волонтеры, которые доставили ее в ветклинику, где животному оказали медицинскую помощь.
Местные жители рассказали, что в злополучной квартире происходило распитие алкоголя. Предположительно, собаку выкинули потому, что она украла со стола закуску.
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