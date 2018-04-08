Мужчина попал в больницу после ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)
8 апреля, 16:30Происшествия
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Проезжая и Норильская столкнулись 2 автомобиля. Один из участников ДТП госпитализирован.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra. Очевидцы рассказывают, что водитель Hyundai потерял управление. Мужчина получил перелом челюсти и был отправлен в больницу.
Предполагается, что водитель был пьян. Сотрудники ГАИ исследуют место аварии, уточняет «Вечерний Екатеринбург».
Фото: «Инцидент. Екатеринбург»
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