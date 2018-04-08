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Самолет с россиянами совершил экстренную посадку в Индии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самолет с россиянами совершил экстренную посадку в Индии

8 апреля, 15:45Происшествия
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