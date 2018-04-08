Самолет с россиянами совершил экстренную посадку в Индии
8 апреля, 15:45Происшествия
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Самолет, летевший из Фукока (Вьетнам) в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Дели. Точные причины посадки неизвестны.
Сюжеты: Екатеринбург
Предполагается, что экстренное приземление в Дели вызвано техническим сбоем. К самолету приехали машины пожарных и скорой помощи, но не было ни возгорания, ни пострадавших.
На борту рейса находилось 345 человек, отмечает «Прайм». Пассажиров временно разместили в гостиницах, вскоре они смогут вернуться в Россию.
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