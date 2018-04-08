Шесть человек погибло в ДТП на свердловской трассе (ФОТО)

Как сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на ровной сухой дороге столкнулись два автомобиля - Hundai Accent и ВАЗ-21015. В каждой из машин погибло по три человека. В ВАЗе находилась семья - отец, мать и сын 2000 года рождения. В Hundai находились женщина и двое мужчин, один из которых был сотрудником конвойной службы местного ОВД. В тот день полицейский был на выходном.