Водитель в Екатеринбурге сбил подростка из-за яркого солнца

Как пояснили в отделении ГИБДД, молодой человек переходил улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Однако поворачивавший с правой стороны автомобиль не пропустил подростка и сбил его. Пострадавшего увезли в больницу с ссадинами лица и подозрением на сотрясение мозга.