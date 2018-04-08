Женщина погибла в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

По словам водителя, он не увидел женщину. На ближайшем пешеходном переходе отсутствовало освещение, а погибшая была в темной одежде. Водитель посмотрел на переход с помощью дальнего света, увидел, что никого нет, и продолжил ехать. После этого он почувствовал удар в стекло и остановился.