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В Екатеринбурге сошли с рельсов вагоны PepsiCo
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге сошли с рельсов вагоны PepsiCo

Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: Ура.ру
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