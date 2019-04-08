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8 апреля в Екатеринбурге сошли с рельсов вагоны PepsiCo, пишет ИА Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в столице Урала близ улицы Завокзальная. На месте ЧП работают ремонтные бригады и сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной информации, сход вагонов произошел из-за дефекта колесной пары. Обстоятельства инцидента уточняются. В результате происшествия никто не пострадал.
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