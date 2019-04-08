В Екатеринбурге у живших без электричества пенсионеров случился пожар
Сегодня, 09:11ПроисшествияФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге в ночь с 7 на 8 апреля в квартире пенсионеров, у которых за неуплату отключили электричество, произошел пожар, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
У пожилой семейной пары в доме по адресу улица Билимбаевская, 18 за неуплату отключили электроэнергию. Пенсионеры в вечернее время пользовались свечами. От одной из них загорелась занавеска на окне, и в квартире случился пожар. Пенсионерам эвакуироваться помогли соседи.
Все хорошо, жильцов мы вытащили. Я сама лично вытаскивала женщину, пока мама с младшими сёстрами спускались из задымлённого подъезда,рассказала жительница дома.
Пожарным быстро удалось потушить возгорание, никто не пострадал.
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Напомним, что в ночь с 7 на 8 апреля в столице Урала произошел пожар в будке охранника на платной автостоянке. Мужчина с ожогами первой и второй степени госпитализирован в медучреждение.
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