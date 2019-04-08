В Екатеринбурге у живших без электричества пенсионеров случился пожар

У пожилой семейной пары в доме по адресу улица Билимбаевская, 18 за неуплату отключили электроэнергию. Пенсионеры в вечернее время пользовались свечами. От одной из них загорелась занавеска на окне, и в квартире случился пожар. Пенсионерам эвакуироваться помогли соседи.

Все хорошо, жильцов мы вытащили. Я сама лично вытаскивала женщину, пока мама с младшими сёстрами спускались из задымлённого подъезда,рассказала жительница дома.

Пожарным быстро удалось потушить возгорание, никто не пострадал.