В Красноуральске на катке девочка получила тяжелую травму головы

Девочка упала на катке ледовой арены «Молодость» в Красноуральске, она ударилась головой. Ребенка доставили в местную больницу, сначала подозревали сотрясение, но позже у пациентки появилась спутанность сознания, заторможенность. Было принято решение об экстренной госпитализации в Екатеринбург.