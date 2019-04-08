В Красноуральске на катке девочка получила тяжелую травму головы
Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: Константин Шестаков/Facebook
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В Екатеринбург из Красноуральска вертолетом санавиации доставлена девочка с тяжелой травмой головы, пишет ИА Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Девочка упала на катке ледовой арены «Молодость» в Красноуральске, она ударилась головой. Ребенка доставили в местную больницу, сначала подозревали сотрясение, но позже у пациентки появилась спутанность сознания, заторможенность. Было принято решение об экстренной госпитализации в Екатеринбург.
Девочку пришлось подключить к искусственной вентиляции легких. Предположение о простом сотрясении мозга отпало сразу. У нее подозревают субдуральную гематому мозга,пояснили корреспондентам ИА Ура.ру в больнице №9.
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Видео: Константин Шестаков/Facebook
Ранее в Екатеринбург из Красноуфимска вертолетом санавиации была доставлена годовалая малышка с травмой головы.
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