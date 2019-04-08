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В Красноуральске на катке девочка получила тяжелую травму головы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Красноуральске на катке девочка получила тяжелую травму головы

Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: Константин Шестаков/Facebook
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