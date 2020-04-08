В Екатеринбурге два человека пострадали при обрушении строящегося корпуса школы
Сегодня, 16:18ПроисшествияФото: группа во Вконтакте «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге на территории школы №167 обрушилось строящееся здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Пострадали два человека.
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На месте обрушения работали 12 человек личного состава, спасатели и кинологи. Также на место были направлены три спецмашины.
Как рассказали в МЧС, травмы получили двое рабочих. Им была оказана первая помощь, госпитализация не понадобилась.
По информации Znak, строящееся здание – это новый корпус школы, рассчитанный на 600 человек. В мэрии столицы Урала пояснили, что обрушилась временная конструкция, которую убирают после того, как затвердевает бетон. Площадь обрушения составляет от 100 до 150 квадратных метров.
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