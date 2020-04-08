В Карпинске от пневмонии умер директор ДОСААФ
Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: страница Алексея Никифорова во «ВКонтакте»
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В Карпинске директор ДОСААФ Алексей Никифоров скончался от пневмонии, сообщает газета «Вечерний Карпинск».
Сюжеты: Коронавирус
28 марта мужчину госпитализировали с воспалением легких. Его состояние ухудшалось, поэтому Никифорова подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. Скончался Алексей Никифоров 7 апреля.
10 апреля пройдет прощание с умершим, после этого тело привезут в Нижний Тагил для кремации.
Как пишет Znak, в региональном штабе по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что у мужчины был взят анализ на коронавирус, который не показал наличия заболевания.
Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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