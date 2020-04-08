В Карпинске от пневмонии умер директор ДОСААФ

28 марта мужчину госпитализировали с воспалением легких. Его состояние ухудшалось, поэтому Никифорова подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. Скончался Алексей Никифоров 7 апреля.

10 апреля пройдет прощание с умершим, после этого тело привезут в Нижний Тагил для кремации.

Как пишет Znak, в региональном штабе по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что у мужчины был взят анализ на коронавирус, который не показал наличия заболевания.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом.