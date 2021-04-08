ДТП с двумя легковушками на улице Алтайская произошло в Нижнем Тагиле

ДТП с двумя легковушками на улице Алтайская произошло в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: TagilCity.ru фото с места аварии
Два легковых автомобиля столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле.

ДТП произошло 8 апреля 2021 года около 18 часов в Дзержинском районе Нижнего Тагила на перекрестке улиц Алтайской и Боровой, сообщили TagilCity.ru очевидцы.

фото с места аварии
Фото:tagilcity.ru

На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей ВАЗ-2110. Он получил механические повреждения и стоял с открытым капотом. Машину развернуло на дороге. Второе авто иномарка, ее также развернуло. По фото повреждения не инициализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

В отделе пропаганды ГИБДД Tagilcity.ru подтвердили имеющуюся информацию и уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, подробный комментарий будет позднее.

Напомним, утром 6 апреля в массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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