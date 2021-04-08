ДТП с двумя легковушками на улице Алтайская произошло в Нижнем Тагиле

ДТП произошло 8 апреля 2021 года около 18 часов в Дзержинском районе Нижнего Тагила на перекрестке улиц Алтайской и Боровой, сообщили TagilCity.ru очевидцы.
На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей ВАЗ-2110. Он получил механические повреждения и стоял с открытым капотом. Машину развернуло на дороге. Второе авто иномарка, ее также развернуло. По фото повреждения не инициализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
В отделе пропаганды ГИБДД Tagilcity.ru подтвердили имеющуюся информацию и уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, подробный комментарий будет позднее.
Напомним, утром 6 апреля в массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими травмами.