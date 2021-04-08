ДТП с двумя легковушками на улице Алтайская произошло в Нижнем Тагиле

На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей ВАЗ-2110. Он получил механические повреждения и стоял с открытым капотом. Машину развернуло на дороге. Второе авто иномарка, ее также развернуло. По фото повреждения не инициализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.