Мужчина получил ожоги во время пожара на Тимирязева в Нижнем Тагиле

В тяжелом состоянии госпитализирован в больницу мужчина, пострадавший при пожаре на улице Тимирязева. Возгорание в квартире на первом этаже произошло утром 7 апреля.

Квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома на улице Тимирязева, 31 горела около пол восьмого утра 7 апреля. Возгорание заметила проходившая в это время мимо женщина, которая сразу начала звать на помощь. На крики откликнулась жительница дома, которая, выйдя в подъезд, увидела задымление. Немедля она вызвала спасателей и эвакуировалась. В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. Он получил термические ожоги 2, 3 степени и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В квартире на 1-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются,сообщили в отделе назорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО. Напомним, 28 марта тагильчанка погибла в пожаре на улице Газетная, 25. В тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом был госпитализирован сын погибшей. Пенсионерка погибла из-за пожара на улице Газетная в центре Нижнего Тагила

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