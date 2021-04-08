На автомобиле задавить жену попытался военный у здания суда в Екатеринбурге

На автомобиле задавить жену попытался военный у здания суда в Екатеринбурге
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: Е1.ru
За рулем автомобиля задавить жену попытался 24-летний военный у суда в Екатеринбурге, куда они пришли по поводу развода. По словам пострадавшей, решение о расторжении брака она приняла из-за постоянных побоев.

24-летнего контрактника из Екатеринбурга обвиняет в избиениях и угрозе убийства жена. Она предполагает, что вспышки агрессии, которые стали все чаще случаться, появились после службы молодого человека в горячей точке.

В первое время знакомства, в конфетно-букетный период, все было хорошо, ничто не предвещало будущих проблем. Первый раз он избил меня, когда я была на восьмом месяце беременности. Тогда он был пьян,рассказала Е1 Юлия.

Тогда женщина простила супруга, но в скором времени избиение повторилось. В скором времени женщина переехала и подала на развод, однако конфликты продолжились.

В итоге, после очередной ссоры, закончившейся побоями, она написала заявление в военный следственный отдел об истязании и угрозах убийством.

В суде по поводу развода молодые люди должны были встреться 26 марта, но прямо у здания суда мужчина напал на машину супруги и начал крушить ее.

Пинал ногами, оторвал зеркало, помял дверь, сломал ребро жесткости на двери. Потом сел в свою машину, попытался задавить меня. Это случилось в три часа дня на глазах у прохожих,уточнила свердловчанка.

После этого инцидента женщина вновь обратилась в правоохранительный органы — написала заявление в полицию о порче имущества.

В данный момент по заявлению женщины военные следователи проводят проверку.

Напомним, состоялся суд над убившем свою сожительницу у здания суда свердловчанином. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

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Екатеринбург
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