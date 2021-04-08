Обыск в трамвае провели силовики в центре Екатеринбурга

Накануне вечером, 7 апреля обыск в трамвае провели полицейские и сотрудники МЧС в центре Екатеринбурга. В МВД поступил сигнал, что в общественном транспорте обнаружен подозрительный предмет.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского вечером 7 апреля к остановившемуся трамваю приехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели и начали что-то искать, сообщил Е1 очевидец произошедшего. Как рассказал изданию глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, полицейские и сотрудники МЧС отрабатывали информацию о том, что в трамвае обнаружен подозрительный бесхозный предмет. К счастью, это не подтвердилось, а причиной переполоха стало неосторожное обращение с окном. После проверки трамвайное движение возобновлено в обычном режиме, никакой опасности ни трамваям, ни гражданам в реальности не было, прокомментировал Горелых. Оказалось, что один из пассажиров хотел открыть форточку, но в результате разбил окно, после чего сбежал. Сейчас в полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Напомним, в Екатеринбурге ищут неизвестного хулигана, который обстреливает общественный транспорт. От его действий пострадало уже несколько единиц общественного транспорта. Неизвестный хулиган обстреливает общественный транспорт в Екатеринбурге

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