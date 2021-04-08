Обыск в трамвае провели силовики в центре Екатеринбурга

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского вечером 7 апреля к остановившемуся трамваю приехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели и начали что-то искать, сообщил Е1 очевидец произошедшего.
Как рассказал изданию глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, полицейские и сотрудники МЧС отрабатывали информацию о том, что в трамвае обнаружен подозрительный бесхозный предмет.
К счастью, это не подтвердилось, а причиной переполоха стало неосторожное обращение с окном. После проверки трамвайное движение возобновлено в обычном режиме, никакой опасности ни трамваям, ни гражданам в реальности не было, прокомментировал Горелых.
Оказалось, что один из пассажиров хотел открыть форточку, но в результате разбил окно, после чего сбежал.
Сейчас в полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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