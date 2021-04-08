Пациент умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи

На хуторе Родники Ростовской области утром 6 апреля пожилой мужчина скончался, так и не дождавшись приезда машины скорой помощи. Медики спешили на вызов к пенсионеру, у которого поднялось давление, но спецавтомобиль не доехал до пункта назначения, завязнув в грязи на сельской дороге.