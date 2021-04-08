Пациент умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи

Пациент умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: скрин видео "Новости дня" в YouTube
78-летний пациент умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи, спешащей на вызов. Инцидент произошел в Ростовской области.

На хуторе Родники Ростовской области утром 6 апреля пожилой мужчина скончался, так и не дождавшись приезда машины скорой помощи. Медики спешили на вызов к пенсионеру, у которого поднялось давление, но спецавтомобиль не доехал до пункта назначения, завязнув в грязи на сельской дороге.

Когда фельдшер пешком дошла до дома пациента, ей пришлось констатировать его смерть, пишет ТАСС.

Застрявший автомобиль удалось вытащить местным жителям при помощи трактора.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что в данный момент организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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