Пациент умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи

На хуторе Родники Ростовской области утром 6 апреля пожилой мужчина скончался, так и не дождавшись приезда машины скорой помощи. Медики спешили на вызов к пенсионеру, у которого поднялось давление, но спецавтомобиль не доехал до пункта назначения, завязнув в грязи на сельской дороге.
Когда фельдшер пешком дошла до дома пациента, ей пришлось констатировать его смерть, пишет ТАСС.
Застрявший автомобиль удалось вытащить местным жителям при помощи трактора.
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что в данный момент организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.