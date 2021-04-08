После бунта в колонии Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело

После того, как несколько заключенных вскрыли себе вены в колонии Каменска-Уральского, в Следственном комитете возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) возбуждено следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СКР по Свердловской области. По версии следствия, с целью воспрепятствования исправлению заключенных и из мести за оказанное ими содействие администрации колонии, вечером 28 марта 2021 года несколько осужденных, отбывающих наказание в ИК № 47 ГУФСИН РФ по Свердловской области, применили насилие и высказывали угрозу применения насилия в отношении ряда других осужденных. Указанные факты задокументированы с учетом материалов, полученных сотрудниками оперативного управления и управления собственной безопасности регионального ГУФСИН, рассказал старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Он отметил, что в настоящий момент продолжается выполнение необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Напомним, в конце марта заключенные ИК-47 в Каменске-Уральском во время бунта массово вскрывали себе вены. После инцидента в Следственном комитете организовали проверку. Массово вскрывали вены заключенные ИК-47 во время бунта в Каменске-Уральском — СМИ

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