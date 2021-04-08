Разбил стекла и изрисовал: бывший муж повредил припаркованную машину в Нижнем Тагиле

Хозяйка иномарки обратилась в правоохранительные органы.
Девушка сообщила по телефону о том, что ее бывший супруг разбил стекла в автомашине. Обращение зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, сообщила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.
В полиции TagilCity.ru пояснили, что все обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в апреле неизвестные сожгли иномарку адвоката в Екатеринбурге. Автомобиль Reno Megan был подожжен во дворе дома на улице Радищева.