Разбил стекла и изрисовал: бывший муж повредил припаркованную машину в Нижнем Тагиле

Бывший супруг накануне повредил автомобиль, припаркованный возле дома по Уральскому проспекту, 38. Транспортное средство с разбитыми окнами и оскорбительными фразами на капоте заметила его владелица.

Хозяйка иномарки обратилась в правоохранительные органы. Девушка сообщила по телефону о том, что ее бывший супруг разбил стекла в автомашине. Обращение зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, сообщила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца. Фото: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил" В полиции TagilCity.ru пояснили, что все обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, в апреле неизвестные сожгли иномарку адвоката в Екатеринбурге. Автомобиль Reno Megan был подожжен во дворе дома на улице Радищева.

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