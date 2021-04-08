С тонной нелицензированного алкоголя попался водитель ГАЗели в Новой Ляле

С тонной нелицензированного алкоголя попался водитель ГАЗели в Новой Ляле
Вчера, 21:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина, который подозревается в незаконном обороте алкоголя без маркировки, был задержан в Новое Ляле, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Свердловской области.

Водителя грузовой ГАЗели остановили на трассе «Екатеринбург-Серов», чтобы проверить документы. Как стало известно, транспорт был снят с регистрационного учета, номера также находились в розыске.

Во время досмотра грузовика инспекторы ДПС увидели, что водитель перевозил немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1 230 литров. Алкоголь был расфасован в 0,5-литровые бутылки с этикетками трех видов водки.

Мужчина пытался объяснить полицейским, что занимается грузоперевозками и не знал о содержимом транспортного средства. Теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет.

Напомним, 2 апреля в Екатеринбурге полицейские обнаружили склад, в котором хранилось около 4 500 нелицензированных бутылок пива из Казахстана.

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