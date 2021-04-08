Сообщения о минировании поступили во все медицинские учреждения Екатеринбурга

Сообщения о минировании поступили во все медицинские учреждения Екатеринбурга
Сегодня, 18:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все медицинские учреждения Екатеринбурга.

Сегодня большинство бюджетных учреждений Екатеринбурга получили по электронной почте письма о минировании. Исключением не стали и медицинские учреждения. Сообщения были отправлены неизвестными лицами. После поступления информации, персонал и больные были эвакуированы, помещения проверены сотрудниками службы безопасности, сообщает Е1.

Проверены все медицинские учреждения на наличие подозрительных предметов. Однако ничего подозрительного не найдено. Сейчас больницы работают стабильно,уточняют в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Часть из медучреждений до сих пор проверяются, другие уже вернулись к работе. Персонал некоторых больниц справился с проверкой наличия минирования самостоятельно, не привлекая правоохранительные органы.

Напомним, массовые сообщения о минировании судов, садиков и школ поступают в Екатеринбурге.

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