Сообщения о минировании поступили во все медицинские учреждения Екатеринбурга

Сегодня большинство бюджетных учреждений Екатеринбурга получили по электронной почте письма о минировании. Исключением не стали и медицинские учреждения. Сообщения были отправлены неизвестными лицами. После поступления информации, персонал и больные были эвакуированы, помещения проверены сотрудниками службы безопасности, сообщает Е1.