За убийство двухмесячного сына уральцу грозит пожизненный срок

За убийство двухмесячного сына уральцу грозит пожизненный срок
Вчера, 22:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Туринске районный суд взял под стражу на два месяца 23-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего двухмесячного сына. Ему грозит пожизненное заключение.

По словам знакомых, мать малыша училась в коррекционной школе. С молодым человеком она познакомилась в 9 классе. Знакомые отметили, что парень злоупотреблял алкоголем, но девушку никогда не бил, сообщает «КП-Екатеринбург».

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Напомним, происшествие случилось 5 апреля. Тогда парень выпивал алкоголь, а его девушка ушла к знакомой, чтобы одолжить подгузники. Плач младенца начал раздражать отца, после чего он несколько раз ударил сына по голове. Вернувшись, мать поняла, что ребенок ведет себя странно: он тяжело дышал и не плакал, сожитель также находился в неадекватном состоянии. Девушка забрала ребенка и ушла к сестре. Ночью малыш скончался. Уралец дал признательные показания.

Материалы по теме:
убийствомладенецаресттуринск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы