Дети пострадали после падения ледяной глыбы на автомобиль в Екатеринбурге

Ледяная глыба упала на автомобиль, внутри которого находились дети. В результате оба мальчика пострадали. Инцидент произошел около дома на улице Бахчиванджи, 16 в Екатеринбурге.

По словам мамы одного из мальчиков, ее сын и племянник сели в машину. Старшая дочь находилась около нее, а сама женщина отправилась выбросить мусор. В какой-то момент она услышала удар, похожий на взрыв. Когда женщина прибежала на место, то увидела как мальчики выходят из машины. Они еще не закрыли двери, как на авто свалился лед, пишет Е1. Горожанка заявила, что уже написала заявление в полицию. По настоянию УК была проведена независимая экспертиза. Компания уверена, что глыба не могла повредить машину. Однако сама женщина утверждает, что задняя дверь не закрывается, а крыша в плохом состоянии. Пока результаты экспертизы ожидаются.

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