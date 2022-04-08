Экс-генерала обвиняют в склонении к наркотикам 15-летней девушки в Екатеринбурге

Генерал-майор в отставке Рамиль Голязов обвиняется в склонении к потреблению наркотиков, изнасиловании и насильственных действиях. По данным следствия, бывший военный вместе с двумя приятелями совершил насилие над 15-летней жительницей Екатеринбурга.

Бывшего генерал-майора Рамиля Гилязова, который был арестован по делу об изнасиловании, обвинили в склонении к наркотикам. Об этом стало известно из картотеки Свердловского областного суда. Экс-военного обвиняют сразу по трем статьям УК РФ. Это «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Склонение к потреблению наркотических средств». Отмечается, что другого фигуранта уголовного дела об изнасиловании 15-летней девушки - Оксану Гортинскую, обвиняют только по статье «Насильственные действия сексуального характера». Третий фигурант этого дела - врач-онколог Иван Собачев.

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