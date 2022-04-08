Незнакомец выследил и напал на 10-летнего мальчика из Екатеринбурга

Незнакомец выследил и напал на 10-летнего мальчика из Екатеринбурга
Незнакомец выследил и напал на 10-летнего мальчика из Екатеринбурга
Сегодня, 08:09ПроисшествияФото: pixabay
Мужчина на белой иномарке следил за детьми в Екатеринбурге, после чего напал на одного из них. Злоумышленника спугнула случайная прохожая. Родители ребёнка пойдут в полицию.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 7 апреля, в районе Сортировки Екатеринбурга. Компания детей прогуливалась возле стадиона «Локомотив». В какой-то момент дети увидели белую Mitsubishi, водитель которой следил за подростками.

По словам сестры пострадавшего, возле дома на Билимбаевской 31/3 незнакомец, оставивший где-то свою машину, подошёл и ударил по лицу 10-летнего мальчика. Проходившая мимо женщина спугнула злоумышленника.

Его друзья разбежались. В этот момент подошла женщина, и нападавший сбежал, поделилась сестра подростка с Е1.

У мальчика разбит нос и ссадины на лице. Родители ребёнка собираются в полицию.

Мальчик рассказал родным, что не запомнил кроме тёмной куртки и бейсболки никаких особых примет нападавшего.

UPD: в полиции Екатеринбурга TagilCity.ru рассказали, что в настоящий момент проводят проверку по поводу данного происшествия. В УМВД по Екатеринбургу заявлений об инциденте с нападением на ребенка в четверг, 7 апреля, не поступало. Правоохранители рекомендуют в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию.

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Екатеринбург
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