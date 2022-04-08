Пьяный екатеринбуржец на «одиннадцатой» сбил ребенка на пешеходном переходе

Пьяный екатеринбуржец на «одиннадцатой» сбил ребенка на пешеходном переходе
Пьяный екатеринбуржец на «одиннадцатой» сбил ребенка на пешеходном переходе
Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
8-летний мальчик попал под колеса отечественного автомобиля на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Водитель сообщил инспекторам ГИБДД, что не заметил ребенка. В крови управлявшего отечественной легковушкой екатеринбуржца нашли алкоголь.

Инцидент произошел около 19 часов в пятницу, 7 апреля, возле дома на Пехотинцев, 7 в Екатеринбурге. По информации ГИБДД, отечественная легковушка сбила 8-летнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с ушибами доставили в местную горбольницу.

Фото:ГИБДД Екатеринбурга

Во время опроса водитель ВАЗ-21114 поделился с госавтоинспекторами, что ребенок вышел на пешеходный переход неожиданно, поэтому мужчина не успел среагировать и вовремя остановить свой автомобиль. Спустя некоторое время сотрудники ГИБДД получили данные на исследование водителя «одиннадцатой» на состояние опьянения — показатели выдыхаемого им алкоголя составили 0,81 мг/л.

На свердловчанина оформили сразу несколько протоколов, отстранили от управления транспортным средством. В настоящий момент по факту ДТП ведется расследование.

Сюжеты:
Екатеринбург
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