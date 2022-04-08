Рабочий погиб на строительной площадке в Екатеринбурге

Рабочий погиб на строительной площадке в Екатеринбурге
Рабочий погиб на строительной площадке в Екатеринбурге
Сегодня, 18:27ПроисшествияФото: pixabay.com
Несчастный случай произошел на строящемся объекте в Октябрьском районе Екатеринбурга 8 апреля.

В пятницу, 8 апреля, на строящемся объекте по улице Декабристов в уральской столице на рабочего упал с высоты неустановленный предмет. Мужчина погиб, несмотря на то, что был в каске.

По факту случившегося прокуратура Октябрьского района организовала проверку. На место ЧП выезжала заместитель прокурора района Оксана Амелина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда при выполнении строительных работ.

Прокуратура установит, кто из ответственных сотрудников строительной фирмы осуществлял контроль за соблюдением техники безопасности на строительной площадке.

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Екатеринбург
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