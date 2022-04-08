Судебные приставы Алапаевска принудительно доставили в суд неплательщика алиментов

Судебные приставы Алапаевска принудительно доставили в суд неплательщика алиментов
Судебные приставы Алапаевска принудительно доставили в суд неплательщика алиментов
Сегодня, 11:51ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Алапаевска находился в розыске. Он бежал от правосудия из-за долгов ребенку по алиментам в размере 1,5 миллиона рублей и обвинения по ст. 158 УК РФ «Кража».

Судебные приставы Алапаевска нашли неплательщика алиментов и принудительно доставили его в суд. Мужчина находился в розыске. Операцию по поимке правонарушителя проводили сотрудники Алапаевского районного отделения судебных приставов по Свердловской области совместно с отделом уголовного розыска МВД России «Алапаевский».

Сначала сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о местонахождении мужчины, обвиняемого по ст. 158 УК РФ («Кража») и являющегося неплательщиком алиментов, задолжавшим ребенку около 1,5 млн рублей. Нарушитель находился на территории пилорамы в Режевском районе.

Судебные приставы и полицейские прибыли по адресу нахождения злоумышленника и принудительно отвезли его в суд. После этого мужчину заключили под стражу.

Документы на взыскание алиментов в ближайшее время направят судебным приставам по месту отбывания наказания гражданином.

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