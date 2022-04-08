В Каменске-Уральском родители не пускают детей на уроки из-за ученика-хулигана

Родители третьеклассников образовательного центра «Аксиома» в Каменске-Уральском не пускают своих детей на занятия. Это связано с появлением в классе нового ученика, который обижает остальных детей, сообщает издание E1.
По словам родителей, мальчик бьет одноклассников, ругается матом и плюется в учебники других детей. Они жаловались руководству школы, но ситуация не изменилась.
В результате на этой неделе 22 ребенка из класса прогуляли уроки. Директор образовательного центра Мария Орлова пояснила, что с сегодняшнего дня, 8 апреля, проблемный ребенок переведен на индивидуальное обучение. Поэтому всех детей, не пришедших на занятия, будут ждать на уроках в понедельник.