В Каменске-Уральском родители не пускают детей на уроки из-за ученика-хулигана

В Каменске-Уральском родители не пускают детей на уроки из-за ученика-хулигана
В Каменске-Уральском родители не пускают детей на уроки из-за ученика-хулигана
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Родители образовательного центра в Каменске-Уральском утверждают, что новый ученик держит в страхе всех своих одноклассников: дерется, ругается матом и плюется в учебники.

Родители третьеклассников образовательного центра «Аксиома» в Каменске-Уральском не пускают своих детей на занятия. Это связано с появлением в классе нового ученика, который обижает остальных детей, сообщает издание E1.

По словам родителей, мальчик бьет одноклассников, ругается матом и плюется в учебники других детей. Они жаловались руководству школы, но ситуация не изменилась.

В результате на этой неделе 22 ребенка из класса прогуляли уроки. Директор образовательного центра Мария Орлова пояснила, что с сегодняшнего дня, 8 апреля, проблемный ребенок переведен на индивидуальное обучение. Поэтому всех детей, не пришедших на занятия, будут ждать на уроках в понедельник.

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Каменск-Уральский
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