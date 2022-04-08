За кражу продуктов из супермаркетов жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма

Рецидивиста будут судить за серию краж из супермаркетов в Нижнем Тагиле. До суда доведено дело 34-летнего местного жителя, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.
Известно, что для совершения злодеяний мужчина выбирал продуктовые магазины, расположенные рядом с жилыми домами. В основном он похищал недорогие продукты: сыр, консервы, кофе, чай. Не отходя далеко от магазина, он продавал украденное, а на деньги покупал алкоголь.
Всего зафиксировано десять краж. В каждой из них злоумышленник причинял магазину ущерб в размере 500-1500 рублей. Недостачу в кассе обнаруживали во время инвентаризации, после чего начинали изучать записи с камер наблюдения.
Отмечается, что за мелкие кражи уголовное наказание ранее не предусматривалось. Нарушителям закона назначали штраф по КоАП. А недавно в уголовном законодательстве появилась статья 158.1, которая позволяет возбуждать уголовные дела за мелкие кражи, если правонарушение совершено повторно.
Теперь жителю Нижнего Тагила грозит до года лишения свободы.