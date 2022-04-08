За кражу продуктов из супермаркетов жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма

За кражу продуктов из супермаркетов жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма
За кражу продуктов из супермаркетов жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Нижнего Тагила 10 раз похитил разную продукцию в супермаркетах возле жилых домов. Украденную еду он продавал, а на полученные деньги покупал выпивку.

Рецидивиста будут судить за серию краж из супермаркетов в Нижнем Тагиле. До суда доведено дело 34-летнего местного жителя, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

Известно, что для совершения злодеяний мужчина выбирал продуктовые магазины, расположенные рядом с жилыми домами. В основном он похищал недорогие продукты: сыр, консервы, кофе, чай. Не отходя далеко от магазина, он продавал украденное, а на деньги покупал алкоголь.

Всего зафиксировано десять краж. В каждой из них злоумышленник причинял магазину ущерб в размере 500-1500 рублей. Недостачу в кассе обнаруживали во время инвентаризации, после чего начинали изучать записи с камер наблюдения.

Отмечается, что за мелкие кражи уголовное наказание ранее не предусматривалось. Нарушителям закона назначали штраф по КоАП. А недавно в уголовном законодательстве появилась статья 158.1, которая позволяет возбуждать уголовные дела за мелкие кражи, если правонарушение совершено повторно.

Теперь жителю Нижнего Тагила грозит до года лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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