За кражу продуктов из супермаркетов жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма

Известно, что для совершения злодеяний мужчина выбирал продуктовые магазины, расположенные рядом с жилыми домами. В основном он похищал недорогие продукты: сыр, консервы, кофе, чай. Не отходя далеко от магазина, он продавал украденное, а на деньги покупал алкоголь.