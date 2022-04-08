Житель Алапаевска пытался продать патроны на вокзале

31 марта сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила во время патрулирования привокзальной площади станции Алапаевск заметили мужчину, который распивал спиртные напитки в общественном месте.
Нарушителя задержали. Во время досмотра в кармане его куртки полицейские обнаружили 17 патронов от огнестрельного нарезного оружия, пригодных для стрельбы.
Задержанным оказался местный житель, недавно освободившийся из тюрьмы. Он нигде не работает, а его дом находится в непригодном для жизни состоянии.
Последний раз он наведывался туда в январе этого года, чтобы забрать боеприпасы. Их он рассчитывал продать на вокзале.
На мужчину завели уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УФО.