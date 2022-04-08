Житель Алапаевска пытался продать патроны на вокзале

Житель Алапаевска пытался продать патроны на вокзале
Житель Алапаевска пытался продать патроны на вокзале
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Освободившийся из тюрьмы житель Алапаевска пришел на вокзал, чтобы продать патроны, но его задержала полиция.

31 марта сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила во время патрулирования привокзальной площади станции Алапаевск заметили мужчину, который распивал спиртные напитки в общественном месте.

Нарушителя задержали. Во время досмотра в кармане его куртки полицейские обнаружили 17 патронов от огнестрельного нарезного оружия, пригодных для стрельбы.

Задержанным оказался местный житель, недавно освободившийся из тюрьмы. Он нигде не работает, а его дом находится в непригодном для жизни состоянии.

Последний раз он наведывался туда в январе этого года, чтобы забрать боеприпасы. Их он рассчитывал продать на вокзале.

На мужчину завели уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УФО.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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